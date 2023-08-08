Европейские трейдеры хранят газ в Украине, несмотря на риски, - Reuters

Европейские газовые трейдеры начали хранить природный газ в Украине, чтобы воспользоваться более низкими ценами и доступными мощностями, независимо от рисков, связанных с продолжающейся войной. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает РБК-Украина.

Как отмечает агентство, после вторжения России в Украину, начавшегося в феврале прошлого года, Европейский Союз стремился увеличить объемы хранения газа, чтобы компенсировать сокращение поставок из России, особенно в зимние месяцы пикового спроса. Ожидается, что блок достигнет цели по заполнению своих хранилищ до 90% к 1 ноября. К 7 августа газохранилища стран ЕС были заполнены на 87%.

Трейдеры заявили, что в хранении в Украине, а также на территории ЕС, есть коммерческая логика, чтобы воспользоваться более низкими ценами сейчас по сравнению с будущими поставками.

Газ с поставкой в сентябре стоит 30 евро за МВтч по сравнению с форвардными ценами на первый квартал 2024 года в 49 евро на голландском газового фьючерсного рынка TTF.

Доверие к Украине

Чешская группа EPH сообщила Reuters, что ее решение использовать украинское хранилище также является признаком доверия к стране. "EP Commodities транспортирует природный газ в Украину и использует украинские газохранилища", - сказал Мирослав Хаско, председатель правления EP Commodities.

"Мы верим в надежность украинских газотранспортных и газохранилищных систем, которые хорошо зарекомендовали себя даже в такой чрезвычайно сложной обстановке военного времени" , - добавил он.

Как отметили в "Уктрнансгазе", наблюдается положительная динамика закачки газа иностранными трейдерами в ПХГ.

"Нафтогаз" заявил, что иностранные клиенты могут использовать более 10 млрд кубометров хранилищ страны емкостью около 30 миллиардов кубометров, в основном на западе страны, которые находятся далеко от линии фронта.

Словацкая государственная SPP, которая снабжает большую часть словацкого рынка частично российским газом, заявила, что рассматривает возможность использования украинских хранилищ, учитывая, что словацкие хранилища уже заполнены на 90%.

"Мы рассматриваем хранение газа в Украине как одну из интересных возможностей для бизнеса, которую мы сейчас рассматриваем" , - заявили в SPP агентству Reuters.

Военные риски

Другие европейские трейдеры заявили, что существуют риски из-за возможных военных ударов или вопросов о том, что произойдет с сетью, если Россия прекратит прокачку газа, который она все еще поставляет на запад через Украину.

"Представьте, что прицельная ракета попадает в компрессорную станцию или какую-либо другую инфраструктуру. Вы должны пойти на этот риск" , - сказал Мартин Пич, глава торгового отдела чешской фирмы MND.

Он сказал, что объемы при текущих спредах могут быть небольшими, но могут возрасти, если спотовые цены упадут.

Аналитический центр Bruegel заявил в прошлом месяце, что Украина может увеличить емкость хранилищ в Европе примерно на 10%.

"Использование дополнительных 100 ТВт-ч мощностей, имеющихся в Украине, улучшит перспективы зимы в Европе и долгожданное увеличение доходов Украины" , - сказал Брейгель.

Газ для хранения в Украине можно купить где угодно и качать, используя реальные или виртуальные потоки по трубопроводам из Венгрии, Польши и Словакии.

Также повысились номинации трубопровода, который транспортирует российский газ из Украины в Словакию на границе Велке-Капушаны для перетоков в Украину - виртуальных реверсивных потоков. Физические потоки из Словакии в Украину также начались в августе через пункт Будинце с суточными объемами около 17 млн кубометров.

Крупнейшие в Европе ПХГ

Украинские подземные газовые хранилища - крупнейшие в Европе (более 31 млрд кубометров). Они расположены на расположены на глубине от 400 м до 2 км, поэтому хранить газ полностью безопасно.

Ранее, Кабинет министров Украины утвердил перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы: нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз.