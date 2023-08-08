"Капля в море": США о бесплатном зерне, которое РФ пообещала Африке
На фоне закрытия зернового коридора, бесплатного зерна, которое Россия пообещала поставить в шесть африканских стран, будет недостаточно Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Radio France, сообщает Деловая столица.
Блинкен пояснил, что во время работы зернового коридора, экспортировались 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение агрессора касается только 50 тысяч тонн.
"То, что предлагает Россия, — это капля в море. Это не решает проблему. Это не остановит рост цен. Это не изменит того факта, что миллионы тонн зерна были изъяты с рынка и недоступны для нуждающихся, особенно в развивающихся странах", — сказал он.