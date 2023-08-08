Из-за удара по Покровску почти 90 раненых - ОВА

По состоянию на 11:00 8 августа 88 человек были ранены из-за попадания в многоэтажку российской ракеты в Покровске Донецкой области. Число погибших не изменилось – 7 человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Сначала в своем Telegram-канале он сообщил о 81 пострадавшем, а впоследствии в эфире телемарафона рассказал, что количество раненых снова возросло – до 88.

Среди пострадавших, по меньшей мере, 39 гражданских, среди которых двое детей – 2006 и 2012 года рождения, а также 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных.

Зафиксированы повреждения 12 многоэтажек, а также зданий гостиницы, прокуратуры, пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и двух гражданских автомобилей.

Напомним, вечером 7 июля россияне нанесли два удара по городу Покровск - в 19:15 и 19:52. Между двумя ударами людей успели рассредоточить﻿, из-за чего удалось снизить количество жертв и пострадавших, сообщал ранее глава Донецкой ОВА.