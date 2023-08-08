В РФ силовики просят не жечь военкоматы: говорят, что виноваты "мошенники"

Российское МВД заявляет, что "телефонные мошенники" заставляют россиян устраивать диверсии и теракты. При этом министерство не пояснило, зачем простым аферистам устраивать теракты, сообщает Украинская правда.

"Аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников.

После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление", – говорится в заявлении.

"Телефонные мошенники" предлагают способ вернуть деньги, отомстить аферистам или помочь в их задержании, а иногда "переходят к угрозам".

"Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Характерно, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели", – отмечают в российском МВД.

Также российские силовики заявляют, что так называемые мошенники прямо обращаются к россиянам с предложением устроить диверсию за деньги.