Португалия обновила температурный рекорд года с 46,4°C

Португалия в понедельник зарегистрировала, возможно, самую высокую температуру в этом году.

Предварительные данные метеорологической станции в городе Сантарем, что рядом с Лиссабоном, свидетельствуют об установлении 7 августа температурного рекорда для страны за 2023 год – 46,4°C.

Этот показатель побил рекорд, зафиксированный на станции в городке Мертола в воскресенье – 43,6°C.

В последние дни над Португалией находятся горячие воздушные массы, пришедшие с севера Африки, температуру более 40°C фиксировали во многих местах в стране.

Одновременно с жарой в Португалии и соседней Испании борются с лесными пожарами, пострадали тысячи гектаров леса.

По состоянию понедельник в основных очагах пожаров в Португалии были задействованы 1400 пожарных.

Такому же количеству людей из близлежащих населенных пунктов пришлось покинуть свои дома.

Дым от пожаров виден даже на спутниковых снимках.