Украинские банки бьют рекорды по прибыли: за полгода – 67 млрд грн

Украинские банки в первом полугодии 2023 года получили 67,6 млрд грн чистой прибыли, что стало новым историческим рекордом. Об этом говорится в заявлении Национального банка, сообщает Лига.Финансы.

Для сравнения, год назад за аналогичный период банки получили 4,6 млрд грн убытка.

Национальный банк указывает, что главными факторами прибыльности сектора стали рост процентных доходов, прежде всего высоколиквидных активов, и несущественные объемы формирования резервов.

Чистая операционная прибыль до отчислений в резервы увеличилась в первом полугодии 2023 года на 57% – до 87,4 млрд грн, в то время как темпы отчислений в резервы сократились на 92%. В целом, с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы под кредиты на 103 млрд грн.

По данным НБУ, операционный доход банков в первом полугодии вырос на 35%, процентный доход – на 41%, комиссионный доход – на 22%.

По состоянию на 1 июля 2023 года только восемь банков из 65 были убыточными с совокупным убытком 112 млн грн.