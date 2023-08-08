В Каховке оккупанты заявили об "отводе" войск. В МО предупредили о провокации

Российские оккупанты в Херсонской области ищут разные способы, чтобы выявлять проукраински настроенных граждан. Для этого они прибегают к разным провокациям, в том числе объявляя якобы "отвод" своих войск. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники" , - рассказала она.

По данным Маляр, в это же время вражеские агенты провоцировали людей на свободные высказывания и передавали информацию о них оккупационным так называемым "правоохранителям".

Кроме того, оккупанты намеренно отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета. Именно в это время по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации.