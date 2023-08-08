РФ использовала почти половину советской бронетехники из крупнейшего склада – СМИ

С начала полномасштабной войны против Украины Москва сняла с хранения более 40% старых советских танков и бронетранспортеров на крупнейшей базе законсервированной военной техники в Вагжаново в Бурятии. Об этом пишет издание The Moscow Times, сообщает Укринформ.

"За время войны в Украине более 40% старых советских танков и бронетранспортеров было снято с хранения на крупнейшей известной базе законсервированной военной техники Вагжаново в Бурятии. Это следует из свежих спутниковых снимков Google Earth" , - говорится в сообщении.

Как отмечается, военная база в Вагжаново располагается недалеко от города Улан-Удэ и занимает около 13 кв. км, что значительно больше площадей двух других известных баз хранения военной техники в РФ.

За пять месяцев до начала полномасштабного вторжения в Украину (в сентябре 2021 года) в Вагжаново под открытым небом хранилось около 3840 единиц бронетехники. А в ноябре 2022 года на базе осталось около 2600 бронемашин, в мае 2023 года – около 2270.

То есть с начала полномасштабного вторжения в Украину из базы было вывезено 1570 (40,8%) единиц бронетехники, причем подавляющая часть (32%) была вывезена после объявления мобилизации в РФ в конце 2022 года.