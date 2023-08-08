Как защитить Украину без членства в НАТО - Foreign Affairs

Через несколько недель, прошедших после июльского саммита НАТО в Вильнюсе, дебаты на Западе относительно долгосрочных механизмов безопасности Украины разделились на три категории. Наиболее оптимистично настроенные сторонники Киева хотят, чтобы он получил членство в НАТО и пользовался защитой Альянса. Их критики отвечают, что принятие Украины в НАТО только повысит ставки и риск полномасштабной войны с Россией, и что Запад должен убедить Киев урегулировать конфликт. В поисках золотой середины третья группа предлагает, чтобы Запад продолжал предоставлять Украине оружие и тренировать его солдат в долгосрочной перспективе, но воздержался от формального обязательства защищать его от будущих российских нападений. Об этом пишет в статье для Foreign Affairs почетный профессор международных отношений Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Института исследований войны и мира Зальцмана в Колумбийском университете Раджан Менон, сообщает Зеркало недели.

«Но это не все варианты, доступные для друзей и поклонников Украины после окончания нынешней войны. Существует, по меньшей мере, еще один способ: Запад мог бы предоставить Украине официальную гарантию безопасности, не принимая ее в НАТО. Важно, чтобы эта гарантия не происходила от Альянса и не предусматривала никакого участия США» , – пишет Менон.

Он предлагает, чтобы коалиция европейских стран, в частности некоторых соседей Украины, взяла на себя обязательство защищать ее от будущей российской агрессии. Это помогло бы сдержать Россию, а также увеличило бы шансы на дипломатическое урегулирование конфликта, решив проблему протеста Москвы против украинского членства в НАТО.

Учитывая пережитое, украинцы имеют полное право искать защиту от предстоящей агрессии России. А учитывая, что за последние десять лет Украина дважды подвергалась нападениям со стороны РФ, можно понять и украинскую веру в то, что Москву могут сдержать лишь четкие обязательства Запада защищать украинское государство.

Некоторые считают, что Россия не попытается осуществить еще одно вторжение после того, как она усвоит горькие уроки в этот раз. Но украинские лидеры по понятным причинам не желают делать такую ставку. Последствия ошибки могут оказаться катастрофическими. Эти соображения объясняют возмущение Украины теми, кто призывает оставить ее вне НАТО.

В то же время, украинцы с осторожностью относятся к вооруженному нейтралитету и рассматривают его только как утешительный приз. Они не верят, что их вступление сделает Европу и США менее безопасными. Они утверждают, что статья 5 была ошибочно истолкована как обязательство по коллективной обороне с применением военной силы.

Автор пишет, что во время поездок в Украину слышал от местных чиновников утверждение, что статья НАТО о совместной обороне на самом деле позволяет отдельным членам решать, как они будут реагировать на нападение. Это не выключатель, который по нажатию запускает военно-спасательную операцию. Такое понимание пункта помогает объяснить настойчивое повторение президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Вильнюсе, что Украина не может согласиться на что-либо меньшее, чем членство в Альянсе.

Однако Менон допускает, что, несмотря на старания Зеленского, желание Украины вступить в НАТО может никогда не осуществиться. Но даже если этого не произойдет, все еще существует способ предоставить Киеву четкие гарантии безопасности, к которым он стремится.

«Часть членов НАТО: те, кто громче всего настаивает на принятии Украины в Альянс, - могли бы совместно предоставить Киеву эквивалент обязательств, предусмотренных статьей 5. Польша и страны Балтии – очевидные кандидаты. Но и другие страны, включая Финляндию, Швецию и Великобританию, также могли бы принять участие в этом процессе» , – считает автор.

Вместе с Украиной такая коалиция, которая действовала бы отдельно от НАТО и, соответственно, не включала США, могла бы повысить риски для России в случае нового вторжения. Соединенные Штаты могут и должны продолжать тренировать, модернизировать и оснащать украинские Вооруженные силы. Коалиция гарантов, созданная из стран НАТО, пообещала бы не ссылаться на статью 5, если будет вынуждена воевать с Россией для защиты Украины. Но положение НАТО о совместной обороне вступит в силу, если Россия напрямую нападет на территорию стран Альянса, которые войдут в состав новой коалиции.

«Риск применения статьи 5 может сузить военные возможности России и ограничить географические рамки войны. Это также может усилить сдерживание со стороны гарантов Украины. В конце концов, Москва не хотела бы сделать что-то, что могло бы спровоцировать прямой конфликт с Вашингтоном» , – считает Менон.

По его мнению, в какой-то момент Россия может сделать вывод, что победа невозможна. Общественная поддержка войны внутри страны уже слабеет. Санкции, действие которых удавалось контролировать, начинают кусаться.

Если эти тенденции продолжатся, и если украинские войска добьются большего успеха на поле боя, Путин может рассмотреть возможность заключения мирного соглашения, которое вернет Украине большую часть территории, которую российская армия захватила с февраля 2022 года. Однако даже при этих обстоятельствах Кремль потребует уступок, которые Путин мог бы представить гражданам России как доказательство того, что война была оправдана.