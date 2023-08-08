Франция стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе

Франция завоевала первое место среди европейских стран по объему экспорта электроэнергии, обойдя Швецию, пишет Bloomberg. В то же время Германия, ранее бывшая экспортером, стала импортером электроэнергии в течение первой половины текущего года, сообщает Лига.Бизнес.

Согласно данным отчета EnAppSys Ltd., Франция осуществила общий чистый экспорт электроэнергии на уровне 17,6 ТВтч. Важным пунктом является то, что значительная часть этой энергии была направлена в Великобританию и Италию.

Этот успех Франции связан с ее ядерной мощностью, являющейся ключевым игроком на европейском рынке электроэнергии. Даже при колебаниях мощности на уровне около 50% атомные станции Франции остаются важным ресурсом для энергетического рынка, даже на фоне перебоев в работе и активного использования возобновляемых источников энергии, в частности солнечной.

Увеличение объема экспорта электроэнергии из Франции связано с "увеличением доступности ядерных активов в стране", указал директор EnAppSys Жан-Поль Харреман. Несмотря на то, что уровень доступности остается ниже на 10-15% нормативного уровня, увеличение мощности на 5-10 ГВт по сравнению с прошлым годом помогло изменить баланс энергетических потоков Франции в пользу экспорта.

Германия, закрыв свои ядерные электростанции, стала зависимой от импорта электроэнергии. Это привело к тому, что ее энергетический баланс опрокинулся на импорт, как отмечено в отчете. Это изменение стратегии привело к тому, что Германия уже не может удовлетворить всю собственную потребность в электроэнергии и решать этот вопрос через импорт.