В Беларуси строят новый палаточный городок для "вагнеровцев" – ЦНС

На аэродроме Зябровка в Беларуси приступили к созданию палаточного городка для размещения около 1000 наемников.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"По информации от подполья на границе с Украиной, в населенном пункте Зябровка в Республике Беларусь, строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнер". В дальнейшем планируется их применение для имитации взрывной деятельности на границе с Черниговской областью" , – сообщили в ЦНС.

В Подполье также отмечают, что сохраняется высокая вероятность применения "вагнеровцев" для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции России и Белоруссии по давлению на страны населения Европы. "Цель такой кампании состоит в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "только бы на нас не напали" , – отмечают в ЦНС.

На первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброса в информационное поле нарративов, которые наемники готовы идти на ЕС.