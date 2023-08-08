В Беларуси строят новый палаточный городок для "вагнеровцев" – ЦНС
На аэродроме Зябровка в Беларуси приступили к созданию палаточного городка для размещения около 1000 наемников.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
"По информации от подполья на границе с Украиной, в населенном пункте Зябровка в Республике Беларусь, строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнер". В дальнейшем планируется их применение для имитации взрывной деятельности на границе с Черниговской областью", – сообщили в ЦНС.
В Подполье также отмечают, что сохраняется высокая вероятность применения "вагнеровцев" для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции России и Белоруссии по давлению на страны населения Европы.
"Цель такой кампании состоит в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины. Мол, "только бы на нас не напали", – отмечают в ЦНС.
На первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброса в информационное поле нарративов, которые наемники готовы идти на ЕС.