ВСУ держат инициативу на Бахмутском направлении – Череватый

На Бахмутском направлении украинские воины оставляют инициативу за собой, несмотря на то, что враг оказывает сильное сопротивление. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Бахмутское направление остается за нами – наши силы обороны держат инициативу. Враг отчаянно сопротивляется, в том числе используя все виды артиллерии – от минометов до реактивных систем залпового огня. 508 раз за эти сутки наносили удар по нашим позициям, 6 авианалетов произошло, в ходе которых уничтожено 65 оккупантов,120 ранены и трое взяты в плен, уничтожены вражеский танк, самоходная артиллерийская установка, одна пушка и полевой склад с боеприпасами и 5 грузовиков" , - сказал Череватый.

По его словам, также был уничтожен вражеский узел связи.

Представитель Восточной группировки ВСУ отметил, что наши артиллеристы качественным выполнением задач перекрывают количественное преимущество артиллерийского оружия врага.

Силы обороны в понедельник сообщали о том, что за сутки на Бахмутском направлении ликвидировали 67 окупантов, еще 118 ранили.