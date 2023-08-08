АРМА предложила отдать заправки Glusco "Укрнафте"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) предложило Кабинету министров передать АЗС бывшей сети Glusco в управление "Укрнафты" по особой процедуре, сообщает Лига.Бизнес.

Министерство энергетики уже поддержало это предложение.

В случае заключения договора Укрнафта будет обязана ежемесячно перечислять в бюджет 5 млн грн от управления заправками. Предыдущий управляющий ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" более чем за год перечислил всего 1,5 млн грн, говорили ранее в АРМА.

"Речь идет лишь о минимальной сумме, которая будет расти по мере увеличения объемов продаж горючего. Теперь окончательное слово за правительством" , – заявила глава АРМА Елена Дума.

В будущем договоре с Укрнафтой также планируют прописать необходимость согласовывать с АРМА изменения в менеджменте компании, чьи корпоративные права перейдут в распоряжение управляющего; а также обязанность конкретизированной отчетной информации по всем счетам.

По версии АРМА, Нафтогаз Ойл Трейдинг систематически предоставлял ложную информацию о доходах, получаемых от использования автозаправок и нефтебаз.

"По факту по состоянию на июль управляющий эксплуатировал 68 АЗС, тогда как отчитывался о доходе только с 27 комплексов. Но и эти доходы официально получались не от торговли горючим и другими товарами, а от сдачи недвижимости в аренду. То есть управляющий, исходя из его отчетов, работал только как арендодатель. В итоге за более чем год деятельности управляющего государственный бюджет получил от управления десятками АЗС чуть более 1,5 млн грн дохода" , – обосновало АРМА свое решение.

Нафтогаз Ойл Трейдинг во вторник, 8 августа, заявил, что смена управляющего заправками является неправомерной, и попросил АРМА отозвать письма об одностороннем расторжении договора.

Компания продолжает считать заключенные договоры управления имуществом Glusco действующими и собирается выполнять их до момента разрешения спорных вопросов.

ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" на 100% принадлежит акционерному обществу "Укртранснафта", владельцем которой является НАК "Нафтогаз Украина". Нафтогазом также является мажоритарным акционером Укрнафты с долей 50% + 1 акция.

Сеть Glusco была создана на базе бывших заправок Роснефти, работавших под торговыми марками Formula, ТНК, Золотой Гепард, Смайл. В 2016 году Роснефть решила продать их швейцарской группе Proton Energy бизнесмена Нисана Моисеева, которого неформально связывали с Виктором Медведчуком.

Весной 2022 года заправки Glusco были арестованы. В мае 2022 года Кабинет министров Украины решил передать имущество ООО "Глуско Украина" и ООО "Глуско Ритейл" в управление ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (распоряжение КМУ № 385-р от 13.05.2022 г.). Это решение объяснялось возникновением чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, то есть дефицита бензина и дизельного топлива.