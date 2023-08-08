В ОП опубликовали документ Философии мира, который обсуждали в Джидде

В ходе консультаций в Джидде 5–6 августа украинская сторона представила участникам встречи философию каждого пункта Формулы мира президента Владимира Зеленского, основанные на ключевых принципах Устава ООН и международного права, а также на уважении суверенитета и территориальной целостности стран в рамках международно признанных границ, сообщил офис президента во вторник, 8 августа.

«Мы сформировали наше общее видение каждого из десяти пунктов Формулы мира президента Зеленского. Совместное, потому что в процессе длительных консультаций на разных уровнях в этом видении были отражены позиции большинства стран, участвующих в реализации мирной инициативы Украины» , – заявил во время встречи с журналистами руководитель ОП Андрей Ермак, участвовавший в консультациях.

В частности, в офисе президента опубликовали документ, который был предложен к обсуждению, и является рамочным.

Руководитель ОП добавил, что следующим шагом будет наработка непосредственно документов, выводов и договоренностей, необходимых для реализации каждого из десяти пунктов Формулы.

Ермак отметил, что в ближайшее время состоится очередная встреча послов стран-участниц для координации дальнейших действий и продолжится подготовка повестки дня учредительного Глобального саммита мира. По его словам, мирный саммит будет учредительным и на нем должна быть принята за основу Формула мира Владимира Зеленского.

После завершения боевых действий будет принят международный документ, который будет фиксировать окончание войны и победу Украины. Ожидается, что его утвердят на Глобальном саммите мира, где соберутся все страны – участники процесса и который будет закреплять реализацию выполнения последнего, десятого пункта Формулы.

Ранее в ОП заявили, что во время консультаций в Джидде государства пришли к согласию не по всем пунктам "формулы мира", предлагаемой президентом Украины Владимиром Зеленским, однако существует общая поддержка мирного плана. По некоторым пунктам консультации будут продолжаться.