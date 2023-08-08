ВСУ продолжают наступление в районе Роботиного на Таврическом направлении – спикер

Украинские военные продолжают наступательные действия в районе села Роботино Запорожской области. Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день наши войска на Таврическом направлении продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Роботине. Там продолжаются действия по уничтожению врага, уменьшению количества оккупантов на нашей земле. Есть определенные продвижения сотнями метров" , - сообщил Шершень.

По его словам, также есть позывное движение на Бердянском направлении. Силы обороны идут вперед, несмотря на противодействие вражеских подразделений "Шторм", "Шторм Z", десантников, спецназовцев.

"Изменяется их количество и качество, становится более подготовленным. Они привлекают уже резервы второй линии. Стало больше подразделений морской пехоты, десантных подразделений, работают отдельные группы их спецназовцев" , - добавил спикер.

Он отметил, что продвигаться скорее украинским бойцам мешает плотное заминирование территорий, большое количество вражеских инженерных заграждений, ДОТ, бетонных заграждений, противотанковых рвов.

Если же говорить об интенсивности применения россиянами боевой авиации, добавил Шершень, то здесь заметна динамика роста. В течение суток враг применил ее в Таврическом направлении 13 раз.