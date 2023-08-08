ВСУ постоянно совершенствуют тактику на линии Купянск-Лиман – спикер

Вооруженные Силы Украины постоянно совершенствуют тактику на востоке, где российские оккупанты активно наступают в последнее время. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает Лига.net.

По его словам, близится годовщина наступления ВСУ в Харьковской области, которое каскадно обвалило оборону россиян, а поэтому они хотят "реванша любой ценой".

"Несмотря на огромную активность врага на этом направлении, получили мощный отпор. Варварскими обстрелами они вызывают только яростное сопротивление" , — сказал Череватый.

Он отметил, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики, а командующий направлением Александр Сырский регулярно работает на передовой.