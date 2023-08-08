ВСУ постоянно совершенствуют тактику на линии Купянск-Лиман – спикер
Вооруженные Силы Украины постоянно совершенствуют тактику на востоке, где российские оккупанты активно наступают в последнее время. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает Лига.net.
По его словам, близится годовщина наступления ВСУ в Харьковской области, которое каскадно обвалило оборону россиян, а поэтому они хотят "реванша любой ценой".
"Несмотря на огромную активность врага на этом направлении, получили мощный отпор. Варварскими обстрелами они вызывают только яростное сопротивление", — сказал Череватый.
Он отметил, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики, а командующий направлением Александр Сырский регулярно работает на передовой.
"Улучшаем работу по построению позиций, разведки, авиаударов. Именно эта наша работа позволила останавливать россиян и не давать им достигать никакого успеха", — резюмировал спикер ВСУ.