Британия ввела санкции против посредников, ипортировавших в РФ оружие

Великобритания во вторник, 8 августа, расширила санкционные списки против России и Беларуси. Как говорится на сайте британского правительства, новые санкции направлены прежде всего против посредников в третьих странах, которые помогают режиму Владимира Путина покупать военную технику, сообщает Лига.Бизнес.

"Тем, кто поддерживает российскую военную машину, негде спрятаться" , – заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клэверли.

Под британские санкции попали, в частности, компании из Ирана (Paravar Pars), Турции (Turkik Union, Azu International), ОАЭ (Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading) и России (ООО "Стаут", ООО "Тесткомплект", ООО "СМТ- Айлогик"), которые имеют отношение к поставкам вооружений в Россию.

Среди физических лиц – граждане Ирана и других стран. Среди них – гражданин Швейцарии Ансельм Щмутски и гражданин Словакии Ашот Мкртычев, ранее попавшие под санкции США.

"Российская оборонная промышленность сильно загружена и полностью сосредоточена на поддержке войны. Не имея доступа к западным компонентам, российская армия столкнулась с проблемами при изготовлении высококачественного оружия и сейчас отчаянно ищет иностранное.

России уже приходится использовать танки советских времен и разбирать холодильники ради низкосортных чипов. Сегодняшний пакет касается попыток России обойти и преодолеть эти очевидные последствия санкций Великобритании и союзников" , – говорится в сообщении.

В белорусский список санкций попали холдинг БелОМО, Гомельский радиозавод, Оршанский авиаремонтный завод (когда-то принадлежал Мотор Сичи, но был национализирован), 2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения и т.д.