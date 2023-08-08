Зеленский обсудил с премьером Нидерландов усиление ПВО и обучение на F-16
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает Европейская правда.
О разговоре с Зеленским Рютте сообщил в Twitter.
По его словам, "Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину", и сейчас изучают, "что еще мы можем сделать для укрепления украинской противовоздушной обороны".
"Одним из способов нашей помощи является сотрудничество с нашими партнерами в подготовке украинских пилотов для полетов на истребителях F-16", – написал он.
Премьер также поздравил Зеленского с "успешной встречей в Саудовской Аравии относительно войны, где Нидерланды были представлены", подчеркнув, что "важно продолжать говорить о мире в Украине с этой широкой группой стран".
"Мы также обсудили развитие событий на фронте и непрерывные, произвольные и жестокие атаки на украинские гражданские объекты и запасы продовольствия", – заявил Рютте.