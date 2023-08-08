На юге мин столько же, сколько российских военных - ВСУ

Заместитель командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин подтвердил, что местами ВСУ зашли на первую линию обороны россиян на юге, они продолжают продвигаться на мелитопольском и бердянском направлениях. Во время телемарафона военный рассказал об особенностях ведения боевых действий на этом участке фронта, сообщает Зеркало недели.

По словам Кузьмина, на мелитопольском направлении защитники продвинулись в районе населенного пункта Роботино. Это в Запорожской области.

"Она (первая линия обороны РФ – ред.) очень сложная, наши военные ее продавливают, мы двигаемся вперед. Это движение замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации" , – сообщил он.

Кузьмин отметил, что фиксируется очень много минных полей и шлагбаумов россиян, почти на всей территории. Также там есть инженерные заграждения – доты, бетонные сооружения, противотанковые рвы.

"Рашистов там очень много - на квадратный метр их не меньше, чем мин" , - сказал Кузьмин.

Военный отметил, что меняется их количество и качество. Подготовленных россиян становится больше, присоединяются резервы со второй линии обороны, в том числе морские пехотинцы, десантники и спецназовцы.