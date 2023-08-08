СБУ разоблачила в Донецкой области агентурную сеть РФ, которая состояла из женщин

Служба безопасности Украины заявила 8 августа, что ее контрразведка провела операцию по нейтрализации российской агентурной сети в Донецкой области, сообщает Радио Свобода.

"Особенностью враждебной группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины. Злоумышленницы одновременно работали на ФСБ и частную военную компанию "Вагнер". По указаниям оккупантов их приспешницы собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона" , – сказано в сообщении.

По данным спецслужбы, задержанные пытались выявить направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой, также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую.

"Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов. Все полученные сведения передавали по двум каналам связи – российскому "куратору" из ФСБ и представителю "вагнеровцев". Для коммуникации использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров" , – отмечают в спецслужбе.

Сотрудники СБУ утверждают, что задержали троих участниц российской агентуры во время сбора ими разведывательных данных.

"Кроме того, установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в РФ для координации "подопечных" с территории страны-агрессора. По данным следствия, все четверо российских агенток являются жителями Покровского района. Еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы оккупантами и недавно находились в "режиме ожидания" , - добавляют в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

чч. 2, 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины).

Задержанным избрали меру пресечения – содержание под стражей. Кроме того, планируется сообщение о подозрении скрывающейся от правосудия в России четвертой фигурантке.

Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.