Июль стал самым жарким месяцем в истории – климатологи

Июль 2023 официально стал самым жарким месяцем в истории на Земле. Об этом говорится в прессрелизе Европейского центра по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S), сообщает Укринформ.

"Данные C3S подтверждают, что июль 2023 года был самым жарким июлем. Средняя месячная температура составляла 16,95°C, что значительно выше предыдущего рекорда в июле 2019 года (16,63°C)" , - отметили климатологи.

По их информации, прошлый месяц начался с того, что четыре дня подряд, с 3 по 6 июля, был побит суточный мировой рекорд средней температуры воздуха.

"Все дни до конца июля были жарче предыдущего рекорда 16,80°C, установленного 13 августа 2016 года, что сделало 29 дней с 3 по 31 июля самыми жаркими днями в истории" , - добавили климатологи.

В C3S обращают внимание, что в самый жаркий день – 6 июля средняя мировая температура достигла 17,08°C, а зафиксированные 5 и 7 июля суточные данные отличались в пределах 0,01°C.