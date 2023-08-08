Торговля Китая падает, угрожая перспективам восстановления экономики — СМИ

Импорт и экспорт Китая в июле упали гораздо быстрее, чем ожидалось, поскольку слабый спрос ставит под угрозу перспективы восстановления второй по величине экономики мира, усиливая давление на власть страны с целью предоставления новых стимулов для устойчивого роста. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

Мрачные показатели торговли порождают ожидания, что экономическая активность может еще больше замедлиться в третьем квартале, а активность в строительстве, перерабатывающей промышленности и сфере услуг, прямые иностранные инвестиции и доходы промышленных предприятий – все это снизится.

Таможенные данные показали во вторник, 8 августа, что импорт упал на 12,4% в июле в годовом исчислении, превысив прогнозируемое падение на 5% и показатель в 6,8% в июне. Между тем, экспорт сократился на 14,5%, что превысило ожидаемое падение на 12,5% и показатель падения предыдущего месяца на 12,4%.

Темпы падения экспорта были самыми быстрыми с начала пандемии в начале 2020 года, а падение импорта – самым большим с января этого года, когда из-за пандемии коронавируса закрывались магазины и заводы.

Аналитики отмечают, что хотя снижение стоимости импорта отражает слабый спрос, падение цен на сырьевые товары также усилило общее падение объемов импорта.

"Большинство показателей экспортных заказов указывают на значительно больший спад внешнего спроса, чем до сих пор отражали таможенные данные. А ближайшие перспективы потребительских расходов в развитых странах остаются сложными, поскольку многие все еще рискуют столкнуться с рецессией позже в этом году, хотя и умеренной" , - сказал Джулиан Эванс-Причард из Capital Economics.

Дополнительная боль

Во втором квартале экономика Китая росла медленными темпами, поскольку спрос на внутреннем и внешнем рынках ослаб, что вынудило руководство страны пообещать дальнейшую политическую поддержку, а аналитиков снизить прогнозы роста на год.

По данным Fitch, стоимость китайского экспорта в первом полугодии снизилась на 5% в годовом исчислении, несмотря на то, что общий грузооборот увеличился на 10% во втором квартале и на 8% в первом.

Показатель импорта оказался хуже прогнозов, поскольку экономисты могут неправильно понимать ценовые факторы, лежащие в основе товаров, доминирующих в китайском импорте. К примеру, Китай импортирует больше нефти, но по более низким ценам, в результате чего объем сырой нефти вырос в июле, но стоимость импорта сократилась. Аналогичная логика касается зерновых и сои", – объяснил старший экономист аналитического отдела Economist Intelligence Unit Сюй Тяньчэн.

Поставки сырой нефти в крупнейший мировой импортер нефти в июле были на 17% выше, чем за аналогичный период прошлого года, но упали на 18,8% по сравнению с предыдущим месяцем до самого низкого суточного показателя с января, в то время как импорт соевых бобов в июле вырос на 23,5% по сравнению с прошлым годом благодаря почти рекордному производству в Бразилии.

Экспорт в Соединенные Штаты - главный пункт назначения китайских товаров, упал на 23,1% в годовом исчислении, в то время как поставки в ЕС сократились на 20,6% на фоне роста дипломатической напряженности вокруг технологии производства микросхем и "уменьшения рисков" в отношениях с Китаем.

Южнокорейский экспорт в Китай, ведущий индикатор китайского спроса на мировые товары, в июле упал на 25,1% по сравнению с прошлым годом, что стало самым резким падением за последние три месяца.

Пекин ищет способы стимулировать внутреннее потребление, не смягчая монетарную политику, чтобы не спровоцировать большой отток капитала. На прошлой неделе государственный планировщик заявил, что стимулы будут предоставлены, но инвесторы пока не были поражены предложениями расширить потребление в автомобильном секторе, недвижимости и сфере услуг.

По данным FT, китайские власти давят на известных местных экономистов, чтобы те избегали обсуждения таких негативных тенденций, как дефляция, поскольку растет обеспокоенность способностью Пекина ускорить восстановление экономики страны.

В начале 2022 года распространялись надежды на то, что экономика Китая, а следовательно, и мировая экономика, готова к подъему после трех лет строгих ограничений от политики «нулевого COVID», которая подавляла спрос, препятствовала производству, расшатывала цепи поставок и повлекла за собой наиболее значительное замедление экономики страны со времен начала рыночных реформ в конце 70-х годов.

Первоначально некоторые отрасли китайской экономики действительно росли. В первые несколько месяцев 2023 года вырос экспорт, и казалось, что даже неустанно падающий рынок жилой недвижимости наконец оттолкнулся от дна. Но в конце второго квартала последние данные о ВВП показали совсем другую картину: общий рост был слабым и, похоже, имел тенденцию к понижению. Осторожные иностранные инвесторы и ограниченные в финансах местные органы власти в Китае решили не поддерживать первоначальный импульс, пишет Foreign Affairs.