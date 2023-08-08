Спецслужбы РФ пытались проникнуть в электронную систему обмена данных ВСУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к боевой системе обмена данных ВСУ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В результате комплексных мероприятий были разоблачены и блокированы противоправные действия российских хакеров, которые пытались проникнуть в украинские военные сети и организовать сбор разведданных.

Оперативная реакция СБУ помешала спецслужбам РФ получить доступ к чувствительной информации о действиях ВСУ, локаций и перемещения Сил обороны, их технического обеспечения и т.д.".

Указано, что оборонная кибероперация проводилась во взаимодействии с Вооруженными силами Украины.

По словам начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, которая подконтрольна российской военной разведке.

В результате расследования киберспециалисты СБУ установили, что для распространения "вирусов" в системе враг делал основную "ставку" на захват украинских планшетов на поле боя.

В дальнейшем они планировали использовать имеющиеся на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.

Сообщается, что Служба безопасности обнаружила почти десяток вражеских шпионских программ, которые были предназначены для получения информации из системы.

Указано, что СБУ продолжает тесное сотрудничество с Генеральным штабом ВСУ и осуществляет документирование действий вражеских спецслужб и привлечения виновных к ответственности.