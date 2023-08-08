Арахамия: Нардеп от "Слуги народа Торохтий будет исключен из фракции

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Торохтий будет исключен из фракции из-за неприемлемых действий во время полномасштабного вторжения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Богдан Торохтий имел время на то, чтобы объяснить свое поведение во время войны и попытаться хоть как-то реабилитироваться. Как вариант – продать что-то из элитного автопарка своей семьи и передать средства на нужды обороны. Это никого не оправдывает, но хотя бы дает понять, что человек осознал свою ошибку и больше так не будет делать. Но ничего из этого сделано не было" , — отметил он.

По словам Арахамии, семья Торохтия покупала элитное имущество, в то время, как он продолжал получать компенсацию за аренду жилья.

"Поэтому он должен вернуть полученные деньги в бюджет. Он должен сдать депутатский мандат. Я немедленно инициирую его исключение из фракции" , — добавил Арахамия.

Напомним, по данным журналистов, в 2022 году жена Торохтия Алина Левченко приобрела квартиру и помещение в курортном городе в Болгарии, а также квартиру и паркоместо в Киеве. С 24 февраля 2022 года по 1 июня 2023 года нардеп восемь раз выезжал из Украины. Всего за границей он находился 90 дней.