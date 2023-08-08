СМИ узнали о подготовке ЕС отчета с рекомендацией о начале переговоров с Украиной
Европейская комиссия начала подготовку отчета по расширению, в котором должна высказать рекомендацию о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, сообщает Европейская правда.
Об этом во вторник сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
По данным журналиста, отчет Еврокомиссии о расширении, как и ожидалось, должен быть обнародован во второй половине октября.
"Известно, что он будет содержать рекомендации о начале переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы, а для Грузии – о получении статуса кандидата на вступление в ЕС", – добавил Джозвяк.
Журналист "Радио Свобода" уточнил, что Еврокомиссия пока не отказалась от идеи "обусловленного" кандидатского статуса для Грузии – это означает, что для следующего этапа (то есть начала переговоров) она должна выполнить определенные условия и критерии.
Он также напомнил, что окончательно эти решения должны одобрить лидеры ЕС на саммите в декабре.
Напомним, лидеры стран ЕС в конце июня прошлого года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет предоставлен стране только после проведения комплекса реформ.
Ранее в этом году сообщалось, что Европейская комиссия размышляет над тем, чтобы рекомендовать государствам-членам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить кандидатский статус.