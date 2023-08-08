Биржевые махинации на миллиард: подозревают экс-нардепа от БПП

Прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва от БПП Руслану Демчаку за пособничество в манипулированиях на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, Департамент стратегических расследований Нацпола, собеседник УП в правоохранительных органах

Правоохранители сообщают, что разоблачили преступную группировку, легализовавшую более 1 млрд грн, перепродавая ценные бумаги на фондовой бирже: правоохранители сообщили подозрения участникам преступной группировки.

Среди дельцов – бывший нардеп Верховной Рады (по данным источника УП – Руслан Демчак), профессиональные участники фондового рынка и физические лица, проводившие формальные биржевые соглашения "купли-продажи" государственных ценных бумаг с целью получения инвестиционной прибыли.

Как установили оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, злоумышленники организовали схему, позволяющую легализовать преступные доходы от манипуляций с куплей-продажей облигаций внутреннего государственного займа Украины. Так, брокер, действуя в интересах юридического лица – нерезидента, покупал на фондовой бирже пакет облигаций внутренних государственных ссуд (ОВГЗ) по рыночной цене, а затем продавал другому брокеру по более низкой стоимости уже в интересах физического лица.

Такие махинации позволяли злоумышленникам получить выплату инвестиционной прибыли, которая, согласно украинскому законодательству, не подлежит налогообложению.

Незаконные доходы фигуранты получали через подконтрольный банк, при этом фактический владелец ценных бумаг в результате биржевых сделок не менялся.

Каждый участник преступной организации отвечал за вверенное ему направление работы: координация действий, контроль за соучастниками на фондовом рынке, открытие банковских счетов для легализации средств, отмечают в полиции.

После проведения ряда исследований правоохранители получили заключение экономической экспертизы, подтвердившей механизм манипулирования на фондовой бирже и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следствие, в течение 2016-2018 годов злоумышленники "заработали" на махинациях более 1 млрд грн.

В конце мая 2023 г. правоохранители провели ряд обысков, в частности в помещении подконтрольного банка и сообщили о подозрении участникам фондового рынка в манипулировании на организованных рынках и отмывании доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, народный депутат, занимая должность заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности по предварительному сговору с директорами двух частных предприятий, выступил пособником в манипулировании на фондовой бирже участникам фондового рынка. Такие действия привели к получению депутатом незаконной инвестиционной прибыли в размере 20 млн. грн.

За отмывание доходов, полученных незаконным путем, фигурантам грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Справка: ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов) – государственные ценные бумаги, размещаемые исключительно на внутреннем фондовом рынке и подтверждающие обязательства Украины по возмещению предъявителям этих облигаций их нарицательной стоимости с выплатой дохода в соответствии с условиями размещения облигаций.