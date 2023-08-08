Шмыгаль: Украина и дальше будет гарантом продовольственной безопасности

В рамках сбора нового урожая украинские аграрии уже намолотили почти 16,6 миллиона тонн зерна, больше всего в Николаевской и Одесской областях, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Благодаря самоотверженности украинских аграриев мы собираем второй урожай военного времени. За этими цифрами в миллионы тонн зерна стоит ежедневный тяжелый труд десятков тысяч человек, часто рискующих своей жизнью" , — отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что синергия в работе между бизнесом и государством дает ясное понимание, что продовольствия хватит как для внутренних нужд Украины, так и на экспорт.

"Украина и дальше будет одним из ключевых гарантов глобальной продовольственной безопасности. В этом рассчитываем на солидарность наших партнеров" , – добавил глава правительства.

Он подчеркнул, что Украина нуждается больше в средствах ПВО, чтобы лучше прикрыть порты, а особенно дунайский портовый кластер. А также Украине требуются устойчивые сухопутные логистические пути с высокой пропускной способностью.

"Каждая экспортированная тонна зерна усиливает Украину и свободный мир" , - отметил премьер.

Именно поэтому приоритетом правительства будет оставаться поддержка аграриев. В первую очередь это касается доступа к льготным кредитам и грантам. В частности, по программе "5-7-9" в январе-июле государство выдало 27,6 млрд грн кредитных средств. Всего по всем кредитным программам 9,5 тыс. аграрных предприятий Украины получили 45,5 млрд грн банковских кредитов. Больше всего в Винницкой, Одесской и Киевской областях.

По словам Шмыгаля, это позволило выстоять многим фермерам и многим позволило развиваться дальше.

Напоминаем:

Из-за остановки "зернового коридора" Украина в этом году недополучит 2 миллиарда долларов валютной выручки.