СМИ: Венгрия все же согласовала назначение посла Украины

Президент Венгрии Каталин Новак 8 августа дала согласие на назначение нового посла Украины, профессора Ужгородского национального университета, военнослужащего ВСУ Федора Шандора, сообщает Европейская правда.

Об этом из собственных источников стало известно венгерскому телеканалу ATV.

Просьбу об агремане для Федора Шандора в Будапешт Киев направил еще несколько месяцев назад, но венгерская сторона одобрила его только сейчас.

По данным СМИ, причиной якобы было нежелание президента Украины Владимира Зеленского общаться с венгерским президентом. Чем именно объясняется решение Каталин Новак предоставить агреман сейчас, не уточняется.

В то же время, напоминает ATV, президент Венгрии должна посетить Киев 23 августа для участия в саммите Крымской платформы, а перед тем – совершить визит в Закарпатье и встретиться с представителями венгерского меньшинства.

Теперь подписанный Новак агреман передадут в Министерство иностранных дел Венгрии для контрассигнации министром Петером Сийярто. Решение опубликуют после прибытия Шандора в Будапешт и вручения верительных грамот президенту Венгрии.

Напомним, имя Федора Шандора стало известным благодаря тому, что он ушел добровольцем в украинскую армию после нападения России на Украину в феврале прошлого года и читал студентам лекции прямо из окопов в перерывах между боями.

В июле 2022 года президент Владимир Зеленский уволил Людмилу Непоп с должности посла Украины в Венгрии.