Президент Польши назначил дату парламентских выборов в Сейм и Сенат
Президент Польши Анджей Дуда назначил парламентские выборы на 15 октября, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает пресс-служба польского лидера.
"Руководствуясь содержанием полученного положительного заключения Национальной избирательной комиссии относительно предполагаемой даты выборов в Сейм и Сенат, я решил назначить эти выборы на 15 октября 2023 года", — отметил он.
Дуда также призвал поляков воспользоваться своим избирательным правом.