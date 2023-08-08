Украинские войска зашли на первую линию обороны оккупантов на Юге

Украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях и зашли на первую линию обороны оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил заместитель командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин в эфире телемарафона "Единые новости".

"Украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Роботино. На этом направлении есть продвижение сотнями метров. Также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении.

Мы уже зашли на первую линию оккупантов и первая линия очень сложная. Но наши военные продавливают. Мы движемся вперед и это движение замедлено минными заграждениями и недостатком у нас авиации".

По словам Кузьмина, на этом направлении высокий уровень минирования полей и инженерных заграждений россиян.

Заместитель командующего рассказал, что становится все больше подготовленных россиян. Войска РФ бросают резервы со второй линии обороны, в частности морских пехотинцев, десантников и спецназовцев.