В Украине распространяют фейковые платежки "Нафтогаза": что известно

В соцсетях распространяется фейковые платежки "Нафтогаза", в которых людям якобы предлагают скидку за оплату услуг, если они сдадут коллаборационистов или уклонистов, сообщает Экономическая правда.

Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В квитанциях говорится о якобы скидке на газ для тех украинцев, которые предоставят информацию о коллаборантах и "уклонистах".

На самом деле таких скидок не существует.

"Пропагандисты взяли уже существующую платежку и добавили к ней фейковый QR-код с надписью: "Вы можете получить СКИДКУ на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота" , - говорится в сообщении.

Не существует также и упомянутого в фейковых "квитанциях" чат-бота, в который предлагается отправлять информацию.

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации, фотографии платежных квитанций были отредактированы с помощью фотошопа. На оригинальную квитанцию наложили текст о "предоставлении скидки".

Какова цель данного фейка, в Центре противодействия дезинформации не уточняют.