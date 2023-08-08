Зеленский: Контрнаступление сложное, но инициатива на стороне Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал контрнаступление "сложным", однако отметил, что инициатива принадлежит Украине, сообщает Интерфакс-Украина.
"Контрнаступление сложное. Происходит, наверное, медленнее, чем кто-то хочет", - сказал он в интервью латиноамериканским СМИ, опубликованном во вторник.
Но контрнаступление, сказал он, - "это когда наступает армия, а не отступает назад. И это важный позитив. Инициатива в руках Украины".
"Очень сложно так долго воевать. Очень сложно, когда у тебя дефицит того или иного оружия. Все это очень сложно, потому что это война. Я просто знаю, что нам сложно, но я точно знаю, что русским сложнее. У нас в глазах усталость, а в их глазах страх", - заявил Зеленский.
"Россия в отличие от нас реально может закончить эту войну быстрее, без лишних жертв. Это выйти из нашей территории. Потому что Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации. Это никогда не было нашей целью. Мы деоккупируем свои территории. И в этом разница. Им есть куда возвращаться, а нам нет".