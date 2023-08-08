СБУ: В Украине отправили в тюрьму еще четырех коллаборантов, среди них бывший "беркутовец"

В Украине к разным тюремным срокам приговорили еще четырех пособников РФ. Среди них бывший боец спецподразделения милиции "Беркут", сообщает Деловая столица.

Об этом пишет Служба безопасности Украины.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальные сроки заключения получили еще 4 российских информатора, которые корректировали воздушные атаки РФ на украинские города.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленников во время контрдиверсионных мер в столице и прифронтовых регионах Украины. По материалам СБУ, суд назначил одному из злоумышленников 9 лет лишения свободы, другим трем – 8 лет.

В частности, тюремный срок получила тренер одной из столичных школ боевых искусств. С начала полномасштабного вторжения женщина начала публиковать на прокремлевских Telegram-каналах фотографии позиций Сил обороны на территории города.

"Таким образом, на нее вышел представитель российской спецслужбы и привлек ее к сотрудничеству в пользу страны-агрессора" , — говорится в сообщении.

По его заданию, киевлянка отслеживала места базирования защитников столицы. В своих "отчетах" агрессору она "уточняла" не только дислокацию украинских защитников, но описывала их форму одежды и шевроны. Также она "сливала" координаты критической инфраструктуры на территории столичного региона.

Кроме того, к 8 годам за решеткой приговорен еще один вражеский информатор. Преступник корректировал ракетные атаки РФ на областной центр из-за своих знакомых из России, находившихся в поле зрения спецслужб страны-агрессора.

"Полученные сведения она передавала представителю российской спецслужбы для дальнейшего использования во время подготовки прицельных воздушных ударов по Украине" , — добавили в СБУ.

Также 9 лет тюрьмы получил житель Краматорска, работавший на одном из местных заводов. Злоумышленник приводил российские ракеты на маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе иностранного производства. Для коммуникации с агрессором использовал закрытый чат в популярном мессенджере.

Еще одним осужденным является бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут". Он передавал своей дочери во временно оккупированном Крыму локации Сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка на востоке Украины.