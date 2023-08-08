Украина разорвала соглашение с РФ об охране промышленной собственности

Кабинет Министров прекратил действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности, сообщает Экономическая правда.

Как сообщают в Минэкономики, решение Правительство приняло на заседании 8 августа.

"Единственным актом, подписанным государством-агрессором, и интересным для Украины является акт о капитуляции России. Вооруженные силы Украины сейчас работают над его оформлением" , - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напоминаем:

Соглашение в сфере охраны промышленной собственности действовало с 1993 года.

Договор позволял физическим и юридическим лицам одного государства пользоваться на территории другого государства патентными фондами, библиотеками, банками данных, которые имеют отношение к промышленной собственности.

Соглашение также предоставляло право заявителям из России подавать в Патентное ведомство Украины заявки на выдачу охранных документов Украины и вести по ним переписку на русском языке.

Для украинских заявителей аналогичного права в отношении украинского языка соглашение не предусматривало.