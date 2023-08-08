Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал об успехах украинских производителей морских дронов, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона во вторник, 8 августа, Данилов напомнил, что у Украины есть отдельная программа по производству дронов, в которой активно участвуют частные компании. Он отметил, что «мы очень гордимся дронами [украинского производства], которые передвигаются по воде и наносят огромные потери» стране-террористу России.

"Когда мы с вами узнаем, когда придет время, что это за люди, вы будете приятно удивлены. [Эти] люди до начала войны не имели никакого отношения к оборонно-промышленному комплексу. Они делают такие изобретения и сразу их применяют — можно только гордиться нашими гражданами" , — подчеркнул секретарь СНБО.

В ночь на 4 августа два неизвестных морских дрона атаковали порт Новороссийск Краснодарского края страны-агрессора. В результате атаки пострадал БДК Оленегорский горняк, у которого затопило несколько палуб.

Ночью 5 августа в Керченском проливе, который временно контролируют российские оккупанты, произошел взрыв. В результате атаки надводных дронов пострадал танкер Сиг, который использовался для перевозки топлива для российских войск.

По информации источника NV в правоохранительных органах, последнюю атаку на незаконно построенный оккупантами Крымский мост 17 июля тоже осуществили с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.