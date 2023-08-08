Местные власти призывают хасидов не ехать в Умань на Рош ха-Шана

Черкасская областная военная администрация накануне еврейского нового года рекомендует хасидам воздержаться от посещения Умани 15-17 сентября, но принимает меры для усиления мер безопасности, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

"Мы рекомендуем паломникам максимально воздержаться от посещения Умани, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России.

В то же время понимаем, что часть верующих, как и в прошлом году, все же решатся приехать. Поэтому совместно с городскими властями, сектором безопасности и обороны, всеми профильными службами уже работаем превентивно".

Табурец пишет, что меры безопасности будут усилены. Речь идет об оказании медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятиях.

Рош ха-Шана - еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года.