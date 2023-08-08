Власти готовят принудительную эвакуацию детей из некоторых районов Харьковской области
Власти готовят принудительную эвакуацию детей из некоторых населенных пунктов Харьковской области, сообщает Деловая столица.
Об этом сказала вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.
"Готовится новая область — Харьковская область готовится к обязательной эвакуации, в том числе из некоторых населенных пунктов — принудительно к детям… Такое решение будет, учитывая наши наступательные действия. Враг отвечает, и нам нужно быть готовыми. Мы должны сделать все, чтобы гражданское население не страдало", — сказала она.
По словам Верещука, в населенных пунктах областей, где объявлена обязательная эвакуация детей, она "полным ходом продолжается".
Как сообщалось, в девяти населенных пунктах Донецкой области будет произведена принудительная эвакуация.