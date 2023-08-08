СМИ узнали "тайного" покупателя бельгийских Leopard 1 для Украины

Покупателем 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, которые будут поставлены Украине, является немецкий оружейный гигант Rheinmetall, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в отраслевых кругах.

Теперь танки будут переоборудованы на немецких предприятиях компании для использования в Украине. В конечном итоге в Украину могут быть поставлены около 30 из 50 основных боевых танков.

Первоначально бельгийские СМИ сообщали о закупке 50 основных боевых танков. Однако было неясно, кто купил Leopard 1.

Как сообщалось, ранее стало известно, что неизвестная страна тайно оплатила ремонт и модернизацию 50 танков Leopard 1, которые были выкуплены компанией OIP Land Systems у Вооруженных Сил Бельгии. Танки покупались для последующей отправки в Украину.