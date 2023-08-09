Москву атаковали дроны: оккупанты заявляют о сбитии БПЛА

Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что ночью 9 августа российские силы ПВО якобы сбили в окрестностях Москвы два боевых беспилотника, сообщает Украинская правда.

"Была попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один – в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе" , – сообщил он.

По словам мэра Москвы, пока нет информации о пострадавших в результате падения обломков, на месте работают экстренные службы.

Российский Telegram-канал "Shot" опубликовал видео момента уничтожения одного из беспилотников в районе Минского шоссе под Москвой.

По данным "Shot", два боевых дрона заходили на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада и с юга.

"Первый был сбит ПВО в Одинцовском районе близ Минского шоссе, второй – в районе Домодедово. Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов – 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей в 16 минут" , – пишет канал.

Позже российское пропагандистское издание "ТАСС" со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщило, что два беспилотника пытались атаковать объекты в Подмосковье, однако якобы были сбиты ПВО.