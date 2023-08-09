В РФ увеличились потери на Луганщине, 500 раненых доставили в Белгород – Генштаб

У россиян существенно увеличилось количество погибших и раненых на Сватовско-Кременском направлении Луганской области, за первую неделю августа около 500 раненых оккупантов были отправлены в российский город Белгород.﻿﻿ Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Украинская правда.

"На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины значительно увеличилось количество потерь в подразделениях российских оккупационных войск. В частности, резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих российских оккупационных войск на Сватовско-Кременском направлении.

В период с 1 по 7 августа из Сватовско-Кременского направления в госпиталь города Белгород было отправлено около 500 оккупантов с огневыми ранениями разной степени тяжести" , – говорится в сообщении.

По информации Генштаба, российские оккупанты, чтобы скрыть свои потери, отправляют тела погибших в Ростов-на-Дону.

В Генштабе также сообщили, что в целях организации эвакуации раненых в Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя Министерства обороны РФ.