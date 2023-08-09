Госдеп отреагировал на сообщение о вероятном покушении на Зеленского

Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины по привлечению к ответственности людей, участвующих в подготовке покушений на руководство государства во время войны и ведущих другую шпионскую деятельность в пользу России, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер по просьбе прокомментировать сообщение о предотвращении покушения на президента Украины.

"Очевидно, мы наблюдаем шпионскую и разведывательную активность России в Украине в течение определенного времени" , - отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что в Вашингтоне видели сообщения о потенциальном покушении на Президента Зеленского, однако в компетенции украинской стороны комментировать детали.

"Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия" , – добавил Миллер.

Накануне СБУ сообщила о задержании российской информаторши в Николаевской области, которая перед визитом Президента Украины собирала разведданные по расписанию и местам пребывания его в этом регионе. Кроме того, она пыталась найти места систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.