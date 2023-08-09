ВСУ за сутки ликвидировали более 800 российских окупантов - Генштаб
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 820 окупантов, а также уничтожили 8 танков, 17 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику врага.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 251620 (+820) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4262 (+8),
- боевых бронированных машин – 8290 (+12),
- артиллерийских систем – 5013 (+17),
- РСЗО – 711 (+2),
- средств ПВО ‒ 469 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 312 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),
- крылатых ракет ‒ 1377 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7479 (+19),
- специальной техники – 742 (+5).