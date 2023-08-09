ВСУ за сутки ликвидировали более 800 российских окупантов - Генштаб

ВСУ за сутки ликвидировали более 800 российских окупантов - Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 820 окупантов, а также уничтожили 8 танков, 17 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 251620 (+820) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4262 (+8),
  • боевых бронированных машин – 8290 (+12),
  • артиллерийских систем – 5013 (+17),
  • РСЗО – 711 (+2),
  • средств ПВО ‒ 469 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 312 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4175 (+17),
  • крылатых ракет ‒ 1377 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7479 (+19),
  • специальной техники – 742 (+5).

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