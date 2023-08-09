ВСУ за сутки ликвидировали более 800 российских окупантов - Генштаб

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 820 окупантов, а также уничтожили 8 танков, 17 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.23 ориентировочно составили: