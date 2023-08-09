Россияне трижды обстреляли Никопольщину, есть погибший и раненые – ОВА

С вечера вторника, 8 июля, российские оккупанты трижды обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. В результате обстрелов погибли один человек, еще трое – получили ранения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из тяжелой артиллерии враг обстрелял город Никополь и Марганецкую общину.

"Погиб 18-летний парень, еще три человека пострадали - мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения" , - сообщил Лысак.

По данным ОВА, в результате обстрелов повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, а также несколько линий электропередач.