Россия и Китай теряют "взаимопонимание" по войне в Украине – ISW

Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся. Такой вывод содержится в новой сводке Института изучения войны (ISW), сообщает Лига.net.

"Переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и директором канцелярии ЦК по иностранным делам КПК Ван И после участия Китая в мирных переговорах в Саудовской Аравии свидетельствуют о том, что Китай все больше расходится с Россией в отношении обсуждаемых соглашений по прекращению войны" , – отмечают эксперты.

Они подчеркивают, что в официальных сообщениях МИД РФ и Китая по-разному изложено содержание разговора Лаврова и Ван И.

МИД России сообщил, что Лавров и Ван "затронули ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", в то время как МИД Китая сообщил, что российская и китайская стороны "обменялись мнениями" о войне.

Аналитики ISW считают, что это "может свидетельствовать, что Россия все больше недовольна результатами усилий Китая по продвижению его "мирного плана" на международных форумах".

По их мнению, это согласуется с гипотезой, что Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией, которого хочет добиться Кремль.