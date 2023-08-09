Россияне боятся выходить в море, блокады дунайских портов нет – ВМС

Россияне не отважатся на действия, чтобы полностью перекрыть судоходство в юго-западной части Черного моря. В частности, в портах на реке Дунай, заявил в Медиацентре Украина спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, блокады дунайских портов нет, а российские корабли боятся выходить в море.

«Это не полноценная блокада. Для того чтобы перекрыть судоходство, нужно вывести в море очень мощный состав кораблей, и перекрывать пространство так, чтобы никто не проходил. Или наносить огневое поражение. А сейчас оккупанты боятся выходить в море, они даже в Севастополе чувствуют себя не очень уютно» , – отметил офицер.

Плетенчук добавил, что россияне пока запугивают и угрожают экипажам иностранных кораблей. Однако они не решаются атаковать гражданские суда, курсирующие под флагами разных стран, в частности, Китая и Турции.

Спикер Военно-морских сил подчеркнул, что судоходство у украинского побережья работает в штатном режиме.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабле РФ и Крымский мост. По его словам, «любой «хлопок», происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом к врагу. Более того, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и вполне законны.