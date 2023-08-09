F-16 vs ATACMS: эксперты рассказали, что важнее для Украины

Несмотря на то, что американские дальнобойные ракеты потенциально способны поражать российские цели на территории временно оккупированного Крыма или в РФ, именно истребители F-16 могут кардинально изменить ход войны в Украине, со ссылкой на экспертов, опрошенных изданием "Голос Америки", сообщает Зеркало недели.

В частности, на большее значение западной авиации для ВСУ указал эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Американском Институте предпринимательства Гари Шмитт.

"Я думаю, что чем больше возможностей мы дадим им (украинским войскам – ред.) на поле боя, тем быстрее закончится война. И это главное. Разгром армии является ключом к любой долгосрочной возможности переговоров о мире. И пока это не будет сделано, все остальное будет побочным шоу.

Запад, возможно, сомневается в том, предоставлять ли Украине оружие, которое может достать до России, но я на самом деле не думаю, что это главная проблема, по сравнению с тем, когда речь идет о предоставлении других видов оружия, которые нужны украинцам. Например, F-16, вот это может переломить ход войны в Украине" , – сказал он.

Подобное мнение также имеет эксперт аналитического центра Atlantic Council Иан Бжезинский. По его словам, США до сих пор не передают нашему государству то, что нужно ему для наращивания возможностей проникновения глубоко в линии поставок РФ, командные центры и другие места агрессора, которые нужно уничтожить для продолжения контрнаступления.

В то же время, как сказал директор Евразийской программы в Институте исследований зарубежной политики Роберт Гамильтон, ракеты ATACMS обеспечили бы Украину "чрезвычайными возможностями" и позволили бы сильнее ослабить российскую логистику. Он отметил, что удары по территории России или оккупированного Крыма ослабляют "боевую мощь" оккупантов.

"Они наносят ущерб способности России усиливать свою боевую мощь, атакуя военные объекты, центры материально-технического обеспечения, атакуя по меньшей мере девять нефтехранилищ, они ослабляют логистические возможности России, ее способность снабжать свои войска топливом и техникой" , – отметил Гамильтон.

Накануне сообщалось, что союзники до сих пор не согласовали план обучения украинских пилотов на F-16 – Соединенные Штаты все еще ждут от европейских чиновников окончательного плана подготовки, который еще предстоит утвердить, прежде чем программа начнется. Однако, по словам бывшего Верховного командующего Объединенными силами НАТО в Европе, основное замедление подготовки к тренировкам пилотов ВСУ на F-16 происходит в США.