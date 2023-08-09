В Госдепе не видят причастности ЧВК "Вагнер" к перевороту в Нигере

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не фиксировали прямой причастности "вагнеровцев" к военному перевороту в Нигере. Об этом, со ссылкой на Укринформ, сообщает Зеркало недели.

"Мы, безусловно, видим, как "Вагнер" пытается воспользоваться этой ситуацией всякий раз, когда она возникает в Африке. Но мы, как я говорил ранее, не видели никакой роли "Вагнера" в подстрекательстве этой попытки восхищения" , - подчеркнул Миллер.

По его словам, Соединенные Штаты не наблюдают признаков военного присутствия ЧВК "Вагнер" в Нигере.

В то же время, добавил представитель Госдепа, в Вашингтоне видели, как Пригожин "публично праздновал" случившееся в Нигере. Кроме того, представитель Госдепа скептически высказался по поводу появления российских флагов в толпе захвативших власть в Нигере сторонников хунты.

Напомним, издание AP со ссылкой на журналиста и аналитика центра Суфан Вассима Насра заявляло, что военные, совершившие военный переворот в Нигере в конце июля, обратились в ЧВК "Вагнер" с просьбой оказать военную помощь на случай интервенции.