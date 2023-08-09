Бюджет РФ снова стал дефицитным – "дыра" увеличилась до $29 млрд

Федеральный бюджет России в июле снова стал дефицитным после двух месяцев профицита. Об этом свидетельствуют официальные данные российского Министерства финансов, сообщает Лига.Финансы.

За первые семь месяцев 2023 года общий дефицит российского бюджета достиг 2,82 трлн рублей (примерно $29,3 млрд по нынешнему курсу), тогда как год назад за тот же период в нем был профицит 557 млрд рублей.

В федеральном бюджете РФ на 2023 год заложен дефицит в размере 2,9 трлн рублей, то есть почти весь дефицит уже сформирован в течение января-июля.

Дефицит российского бюджета сейчас составляет 1,8% ВВП при плане на год 2%.

Его доходы за семь месяцев сократились на 7,9% — до 14,53 трлн рублей (прежде всего – из-за сокращения нефтегазовых поступлений), тогда как расходы увеличились на 14%.