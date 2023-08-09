Британская разведка: морские дроны становятся все более важными в противостоянии с РФ

Британская разведка отмечает рост роли в российско-украинской войне морских дронов и допускает, что их могут использовать против самых слабых точек в логистике самой РФ морским путем, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 9 августа.

Разведка напоминает, что 4 августа у Керченского пролива в результате атаки беспилотника получил повреждения российский танкер "Сиг". За день до того произошла подобная атака и на боевой десантный корабль "Оленегорский горняк", а за два дня до того, похоже, – неудачная атака на российские патрульные катера, когда они, вероятно, сопровождали российское торговое судно "Спарта IV".

Аналитики отмечают, что хотя "Сиг" и "Спарта IV" – гражданские суда, их длительное время используют для перевозки топлива и грузов военного назначения между Россией и Сирией.