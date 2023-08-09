Оккупанты за сутки обстреляли девять регионов Украины – сводки ОВА

Российские захватчики за сутки совершили обстрелы девяти областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9:00 среды, 9 августа, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил 13 обстрелов, раздались 69 взрывов. Россияне избивали по Семеновской общине Новгород-Северского района из артиллерии, танковой пушки, минометов. Зафиксированы два пуска неуправляемых авиационных ракет также по Семеновской общине. Новгород-Северскую общину войска РФ трижды обстреляли из ствольной артиллерии и минометов. В Сновской общине Корюковского района зафиксированы три обстрела из артиллерии и минометов, в Городнянской общине Черниговского района - обстрел из минометов.

В Сумской области ночью и утром враг обстрелял три населенных пункта в Хотинской, Зноб-Новгородской, Великописаревской общинах. Вчера в течение дня россияне совершили 12 обстрелов, зафиксировано 76 взрывов. Под огнем находились 11 населенных пунктов в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Великописаревской, Новослободской общинах Сумщины. В Белопольской общине из-за минометных обстрелов повреждены два частных жилых дома и летние кухни.

В Днепропетровской области вчера днем захватчики избивали по Никопольскому району из тяжелой артиллерии. Под обстрелами находились Никополь и Марганецкая община. Погиб 18-летний молодой человек. Пострадали мужчины 21, 35 и 44 лет. Повреждены церковь, 5 частных домов, две хозяйственные постройки, автомобиль, несколько линий электропередач.

В Запорожской области россияне нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту. Пострадали территории Новоалександровки, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Волшебного, Красного, Белогорья, Левадного, Щербаков, Малой Токмачки, Затишье, Каменского, Степного, Пяти. Враг применял РСЗО, БПЛА, авиацию. В результате удара по Орехову ранение получил 63-летний мужчина.

В Харьковской области ночью армия РФ обстреляла железнодорожную станцию Коротич в Харьковском районе. Поврежден железнодорожный холст. На Слобожанском направлении враг из минометов и артиллерии атаковал Стрелку, Бдительную Харьковского района, Гатище, Бударки Чугуевского района, Бологовку Купянского района.

На Купянском направлении отражены вражеские атаки в районе Синьковки. Войска РФ нанесли авиационные удары в районах Синковки и Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Двуречная, Кучеривка, Купянск, Кисловка, Берестово. За сутки на Харьковщине три человека получили ранения.

В Луганской области враг продолжает авиационное давление на линию фронта. Вчера россияне нанесли удары с воздуха по Новоселовскому и Белогоровке. Артиллерийские обстрелы подверглась Белогоровке. За сутки российские войска совершили 135 обстрелов Луганской области, выпустили 532 снаряда.

В Донецкой области за сутки двое погибших и 13 раненых. Враг обстрелял Краматорск, Авдеевку, Нелиповку, Щербиновку, Ямполь, Благодатное, Богоявленку, Времевку, Николаевку, Новопокровское, Плещеевку, Предтечино, Торецкое. Повреждены 12 жилых домов, состав фермерского хозяйства, две ЛЭП.

В Николаевской области ночью враг из артиллерии вел обстрелы акватории Очаковской общины. Вчера в результате обстрела села Куцуруб Куцурубской общины получили минно-взрывные травмы, акубаротравмы, сотрясение головного мозга ребята в возрасте 13 и 16 лет. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и сооружения. Днем враг наносил артиллерийские обстрелы по Очакову.

В Херсонской области захватчики совершили 66 обстрелов, выпустили 365 снарядов. Есть попадание в районы 32 населенных пунктов. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.